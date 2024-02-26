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Goldman Sachs прогнозирует четыре снижения ставки ФРС в 2024 году

Goldman Sachs прогнозирует четыре снижения ставки ФРС в 2024 году
Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Американский банк Goldman Sachs Group изменил свой прогноз для траектории процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) Федеральной резервной системы (ФРС) на 2024 год на фоне недавних заявлений руководителей Федрезерва и протокола январского заседания.

Goldman теперь ожидает, что ставка будет снижена четыре раза в 2024 году, а не пять, как предполагалось ранее. Первое снижение на 25 базисных пунктов (б.п.) ожидается в июне.

Член совета управляющих ФРС Мишель Боуман подчеркнула, что время для снижения ставки еще не наступило. Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари отметил, что хочет подождать еще немного, прежде чем снижать ставку. Председатель ФРБ Атланты Рафаэль Бостик сказал, что изменение курса денежно-кредитной политики в сторону более нейтрального случится летом.

Все эти заявления указывают на то, что большинство членов руководства Федрезерва не хочет торопиться со смягчением ДКП, что и нашло отражение в новом прогнозе Goldman.

В 2025 году банк ждет еще четырех снижений ставки.

Точечный график прогнозов (dot plot) самого Федрезерва показывает, что 11 из 19 руководителей американского ЦБ ожидают уменьшения ставки в 2024 году по крайней мере на 75 б.п. Новые прогнозы будут обнародованы вместе с итогами следующего заседания, которое пройдет 19-20 марта.

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