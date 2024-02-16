Байден вновь призвал Конгресс скорее одобрить выделение помощи Украине

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Конгрессу США нельзя медлить с вопросом одобрения дополнительных средств для помощи Украине, лишение Киева поддержки будет иметь исторические последствия, заявил на пресс-конференции президент Джо Байден.

"Необходимо предоставить финансирование, чтобы Украина могла продолжать себя защищать. (...) Часики тикают, - сказал он. - Неспособность поддержать Украину в такой важный момент никогда не забудут".

"Это найдет отражение на страницах истории. Это не останется без последствий", - добавил он.

Накануне The Hill сообщил, что конгрессмены-демократы пытаются найти альтернативные способы для одобрения в Палате представителей запроса Белого дома на выделение дополнительных средств на помощь Украине. При этом Палата представителей уходит на перерыв до 28 февраля, так и не проведя голосование по этому вопросу.

Демократы рассматривают способ, который бы позволил сделать это в обход спикера Палаты представителей - республиканца Майка Джонсона. Ранее Джонсон предупредил, что готов рассмотреть запрос для Украины только одновременно с принятием мер по защите южной границы США от потока нелегальных иммигрантов.

Джонсон пояснял, что Палата представителей Конгресса США не поддастся давлению Сената, добивающегося принятия законопроекта о финансовой помощи другим странам, в частности, Украине.

Сенат в феврале принял законопроект по дополнительным оборонным расходам на $95 млрд, куда, в частности, входят около $60 млрд для Украины и около $14 млрд для Израиля. В нынешнем законопроекте, в отличие от предыдущей версии, не содержится пунктов об усилении охраны южной границы США. Затем документ отправился на рассмотрение Палаты представителей, где ранее выражали скептическое к нему отношение. В январе американские СМИ сообщали, что многие республиканцы в Палате довольно холодно относятся к идее выделения крупных средств для Украины; нет гарантий, что они согласятся утвердить помощь Киеву без одновременного решения по миграционной проблеме.

В Сенате до этого заблокировали компромиссный двухпартийный законопроект по безопасности границ и иностранной финансовой помощи, против него проголосовали 50 сенаторов.