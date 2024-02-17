США планируют поставить Израилю новую партию оружия и боеприпасов

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Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - США готовятся отправить Израилю бомбы и другое оружие, чтобы пополнить его военный арсенал, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Издание обращает внимание, что поставки готовятся несмотря на то, что администрация Байдена официально настаивает на прекращении огня в секторе Газа.

Газета отмечает, что предполагаемая партия включает в себя около тысячи бомб MK-82, взрыватели и комплекты наведения JDAM, стоимость которых оценивается в десятки миллионов долларов.

The Wall Street Journal приводит слова американского чиновника, который сказал, что вопрос о поставке этой партии оружия все еще находится на рассмотрении администрации. Прежде чем он будет направлен руководителям комитетов Конгресса на утверждение, в него могут быть внесены изменения.

Газета приводит оценку посольства США в Иерусалиме, касающуюся поставки новой партии оружия, которое подчеркнуло: "Израиль предпринимает эффективные действия для предотвращения грубых нарушений прав человека и привлечения к ответственности сил безопасности, которые нарушают эти права. В прошлом Израиль был прозрачным партнером в расследованиях США по обвинениям в неправомерном использовании статей минобороны".