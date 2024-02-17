Шольц заявил, что ЕС предстоит делать больше усилий для обеспечения безопасности

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Странам Евросоюза в будущем предстоит уделять больше внимания собственной безопасности и в этом плане - меньше оглядываться на США, заявил в субботу канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Европейцам нужно будет делать больше для собственной безопасности", - сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности. Шольц пояснил, что считает это необходимым "вне зависимости от того, кто будет выигрывать на выборах в США".

Шольц напомнил, что его страна намерена в текущем году истратить 2% ВВП на оборону. Он выразил уверенность, что в дальнейшем ФРГ не будет опускаться ниже этой планки.

Он вновь заверил, что "НАТО не хочет конфликта с Россией", но при этом подчеркнул, что Североатлантическому альянсу требуются мощные силы для обеспечения сдерживания.

60-я Мюнхенская конференция по безопасности проходит в Германии с 16 по 18 февраля.