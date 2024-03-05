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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

В ЕС хотят повысить обороноспособность для снижения зависимости от США

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Евросоюз предлагает стратегию по значительному увеличению производства и закупки вооружений, в том числе для того, чтобы снизить зависимость от США, заявила заместитель председателя Еврокомиссии Маргрете Вестагер.

"Для повышения европейской обороноспособности странам-членам необходимо больше и лучше инвестировать, а также делать это сообща. (...) Нам нужно сохранить трансатлантический баланс независимо от предвыборной динамики в США. Мы должны сами взять больше ответственности за нашу безопасность, будучи по-прежнему полностью приверженными НАТО", - сказала она.

"Готовность действовать решительнее сделает нас более сильным союзником. Я считаю, Европа готова двигаться дальше", - добавила она.

В стратегии, предлагаемой ЕК, обозначены ряд шагов, которые улучшат оборонные возможности ЕС. Среди них - инвестиции в разработку новейших оборонных технологий и их вывод на рынок, меры по адаптации европейской оборонный промышленности к новой обстановке в области безопасности. Помимо этого, ЕК предлагает развивать более тесное сотрудничество ЕС с украинской оборонной промышленностью.

В феврале канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что странам ЕС в будущем предстоит уделять больше внимания собственной безопасности и в этом плане - меньше оглядываться на США.

Маргрете Вестагер Европа НАТО США Еврокомиссия Евросоюз
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