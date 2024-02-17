Индийская ракета GSLV стартовала на орбиту с метеорологическим спутником

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Индийская ракета-носитель Geosynchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV) в субботу стартовала на орбиту с метеорологическим спутником INSAT-3DS, трансляцию запуска ведет Индийская организация космических исследований (ISRO).

Старт ракеты был осуществлен в 17:35 по Индийскому времени (15:05 по Москве) со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота на юго-востоке Индии.

Спутник INSAT-3DS планируется вывести на геопереходную орбиту, после чего провести ряд маневров по повышению орбиты для его выведения на геостационарную орбиту.

Аппарат будет использоваться различными департаментами министерства землеведения Индии. Его основная задача - проведение метеорологических наблюдений, мониторинг суши и водоемов для прогноза погоды и предупреждения о стихийных бедствиях. Спутник будет дополнять работу двух других индийских метеорологических спутников на геостационарной орбите - INSAT-3D и INSAT-3DR.