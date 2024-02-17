Индийская ракета GSLV вывела на орбиту метеорологический спутник

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Индийская ракета-носитель Geosynchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV) в субботу успешно вывела на орбиту метеорологический спутник INSAT-3DS, сообщил руководитель Индийской организации космических исследований (ISRO) Шри Соманат.

"Я счастлив объявить, что миссия увенчалась успехом", - сказал он.

Старт ракеты был осуществлен в 17:35 по Индийскому времени (15:05 по Москве) со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота на юго-востоке Индии.

Спутник INSAT-3DS выведен на геопереходную орбиту, впоследствии специалисты проведут ряд маневров по повышению орбиты для его выведения на геостационарную орбиту.

Аппарат будет использоваться различными департаментами министерства землеведения Индии. Его основная задача - проведение метеорологических наблюдений, мониторинг суши и водоемов для прогноза погоды и предупреждения о стихийных бедствиях. Спутник будет дополнять работу двух других индийских метеорологических спутников на геостационарной орбите - INSAT-3D и INSAT-3DR.