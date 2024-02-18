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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Профсоюз в Германии призвал к забастовке в семи аэропортах страны 20 февраля

Профсоюз в Германии призвал к забастовке в семи аэропортах страны 20 февраля
Фото: Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Германский профсоюз Verdi призвал наземный персонал крупнейшего авиаперевозчика страны Lufthansa к забастовке в семи аэропортах 20 февраля, передает в воскресенье Associated Press.

Забастовка будет идти один день и затронет аэропорты Берлина, Мюнхена, Франкфурта-на-Майне, Дюссельдорфа, Гамбурга, Кельна и Штутгарта. Она начнется в 4:00 по местному времени (6:00 по Москве) 20 февраля и продлится до 7:10 (9:10 по Москве) 21 февраля.

Аналогичная забастовка проходила в начале февраля в пяти аэропортах ФРГ, из-за нее отменили сотни рейсов.

Профсоюз добивается повышения оплаты труда сотрудникам наземных служб на 12,5%, или как минимум на 500 евро в месяц. Переговоры с компанией, состоявшиеся на минувшей неделе, не принесли результата. Очередной их раунд запланирован на 21 февраля.

Германия Lufthansa Verdi
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