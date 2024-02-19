Забастовка в Lufthansa может затронуть интересы 100 тысяч пассажиров

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Забастовка членов профсоюза Verdi может привести к отмене или задержкам рейсов авиакомпании Lufthansa и в результате затронуть около 100 тысяч человек, предупредила компания.

Забастовка наземного персонала будет продолжаться чуть более суток, с утра 20 февраля по утро 21 февраля, в аэропортах Берлина, Мюнхена, Франкфурта, Дюссельдорфа, Гамбурга, Кельна и Штутгарта.

Забастовка станет "несправедливым испытанием для наших гостей и наших коллег", заявил директор Lufthansa по персоналу Михаэль Ниггеманн. Компания будет работать с загрузкой мощностей порядка 20%.

Профсоюз добивается повышения оплаты труда сотрудникам наземных служб на 12,5%, или как минимум на 500 евро в месяц, а также дополнительной единовременной выплаты в размере 3 тысячи евро. Lufthansa предлагает повышение на 10% в течение 12 месяцев. Переговоры с компанией, состоявшиеся на минувшей неделе, не принесли результата. Очередной раунд запланирован на 21 февраля.