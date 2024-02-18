Пашинян заявил, что Ереван и Баку привержены достигнутым в Праге и Брюсселе договоренностям

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе подтверждена приверженность договоренностям, достигнутым ранее в Праге и столице ЕС.

"Был важный вопрос. (...) Подтверждают ли стороны достигнутые ранее договоренности в Праге и в Брюсселе (признание территориальной целостности на основе Алма-Атинской декларации 1991 года и проведение на этой основе делимитации и демаркации границ - ИФ). По сути, основная фиксация этой встречи в том, что стороны привержены эти договоренностям", - сказал Пашинян на встрече с представителями армянской общины Мюнхена.

По его словам, если договоренности будут выполняться, это будет способствовать сокращению приграничной напряженности.

"Мы с нашей стороны привержены их соблюдению", - подчеркнул армянский премьер.

Он отметил, что в скором времени встретятся главы МИД Армении и Азербайджана, после чего состоится встреча комиссий по делимитации.

"Встреча глав МИД должна касаться дальнейшего обсуждения и согласования текста мирного договора. Ряд статьей договора согласованы, ряд, которые имеют принципиальное значение, пока не согласованы. И в этом направлении должна вестись работа. И мы договорились, что проведем эту работу", - заявил Пашинян.