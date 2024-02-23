Франция может передать Армении ракетные комплексы "Мистраль"

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в пятницу в Ереване заявил, что Армения может получить от Франции ракетные комплексы "Мистраль".

"Чем больше мы укрепим с Арменией нашу базу сотрудничества, тем больше новых возможностей мы предложим. К примеру, сегодня мы обсуждали вопрос о ракетах "Мистраль". Очень легко научиться ими пользоваться. Уже одно обсуждение было по этому вопросу", - сказал французский министр на совместной пресс-конференции с министром вооруженных сил Армении Суреном Папикяном.

По словам Лекорню, для противовоздушной обороны Франция может предложить Армении также средства средней и большой дальности. "В скором времени в Армению поступят радары GM200", - отметил французский министр.

Также он заявил, что одним из важных компонентом реализации совместных программ является переподготовка кадров, соглашение о чем уже подписано.

Кроме того, по его словам, в Армении будет постоянно присутствовать военный консультант.

Лекорню сообщил, что первая поставка вооружения оборонительного характера уже осуществлена, в скором времени будет поставлена бронетехника "Бастион".

В свою очередь Папикян заявил, что сотрудничество Армении и Франции в оборонной сфере носит систематизированный и долгосрочный характер. По его словам, Армения надеется на содействие европейских партнеров в модернизации вооруженных сил республики.

"Это вооружение не направлено против какой-либо страны, не имеет цели агрессии. Конечно, не могу отрицать, что есть угроза, которую мы видим из риторики (Азербайджана - ИФ). Вне зависимости от того, какая атмосфера безопасности будет создана после подписания соглашения о мире с Азербайджаном, ВС Армении продолжат закупать вооружение оборонительного характера", - сказал Папикян.