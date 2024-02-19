Не менее 53 человек убиты в перестрелке между племенами в Папуа-Новой Гвинее

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В провинции Энга Папуа-Новой Гвинеи вспыхнули столкновения между племенами, не менее 53 человек застрелены сообщает Australian Broadcasting Corporation со ссылкой на местную полицию.

Как заявили там, погибшие собирались напасть на соседнее племя, но угодили в засаду. В настоящее время продолжаются поиски убитых и раненых, вероятно, число жертв возрастет до 60 или 65 человек.

В конфликте участвуют 17 племен, в прошлом году жертвами столкновений стали 60 человек, говорится в публикации.