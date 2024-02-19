Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Что случилось этой ночью: понедельник, 19 февраля

США могут выделить помощь Украине уже в марте, американские военные уничтожили ракеты и беспилотники хуситов, 53 человека погибли в перестрелке в Папуа-Новой Гвинее

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Американские законодатели заявили на Мюнхенской конференции по безопасности, что помощь Украине может поступить уже в марте. При этом у них нет четкого понимания, "как может выглядеть победа Украины", даже если Вашингтон поставит Киеву оружие, пишет Politico.

- Биньямин Нетаньяху считает, что освобождение заложников в секторе Газа возможно силовым путем. Премьер Израиля призвал оказывать давление не только на ХАМАС, "но и на тех, кто может надавить на ХАМАС, начиная с Катара".

- США сообщили об уничтожении ракет и беспилотников в Йемене. Это был первый случай, когда американские военные уничтожили беспилотное подводное судно хуситов, сообщает Центральное командование ВС США.

- Не менее 53 человек убиты в перестрелке между племенами в Папуа-Новой Гвинее.

- Рудная шахта "Таштагольская" возобновила работу после горного удара. Накануне произошел горный удар магнитудой 2,4, из-за которого с рудника эвакуировали всех горняков.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Нетаньяху считает, что освобождения заложников в Газе возможно силовым путем

Американские законодатели заявили, что помощь Украине может поступить в марте

Американские законодатели заявили, что помощь Украине может поступить в марте

США сообщили об уничтожении ракет и беспилотников хуситов

Профсоюз в Германии призвал к забастовке в семи аэропортах страны 20 февраля

Профсоюз в Германии призвал к забастовке в семи аэропортах страны 20 февраля

Посольство РФ сообщило, что угрозы безопасности россиян на Шри-Ланке нет

Израиль обстрелял позиции "Хезболлы" на юге Ливана

Израиль обстрелял позиции "Хезболлы" на юге Ливана
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о контроле Авдеевки и продвижении на глубину 8,6 км

Путин заявил, что Украина продолжает получать деньги за транзит российского газа

Путин заявил, что Украина продолжает получать деньги за транзит российского газа

Что случилось этой ночью: воскресенье, 18 февраля

Байден призвал Конгресс срочно принять законопроект о помощи Украине

Байден призвал Конгресс срочно принять законопроект о помощи Украине
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });