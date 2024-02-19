Что случилось этой ночью: понедельник, 19 февраля

США могут выделить помощь Украине уже в марте, американские военные уничтожили ракеты и беспилотники хуситов, 53 человека погибли в перестрелке в Папуа-Новой Гвинее

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Американские законодатели заявили на Мюнхенской конференции по безопасности, что помощь Украине может поступить уже в марте. При этом у них нет четкого понимания, "как может выглядеть победа Украины", даже если Вашингтон поставит Киеву оружие, пишет Politico.

- Биньямин Нетаньяху считает, что освобождение заложников в секторе Газа возможно силовым путем. Премьер Израиля призвал оказывать давление не только на ХАМАС, "но и на тех, кто может надавить на ХАМАС, начиная с Катара".

- США сообщили об уничтожении ракет и беспилотников в Йемене. Это был первый случай, когда американские военные уничтожили беспилотное подводное судно хуситов, сообщает Центральное командование ВС США.

- Не менее 53 человек убиты в перестрелке между племенами в Папуа-Новой Гвинее.

- Рудная шахта "Таштагольская" возобновила работу после горного удара. Накануне произошел горный удар магнитудой 2,4, из-за которого с рудника эвакуировали всех горняков.