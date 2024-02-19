Тарифы на газ в Молдавии могут понизить на 20%

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдавии (НАРЭ) может снизить тарифы на газ для бытовых потребителей на 20%, с 18,07 лея до 14,47 лея за 1 кубометр газа.

НАРЭ опубликовало проект решения, в котором представлены обновленные тарифы "Молдовагаза". Заседание агентства, на котором могут утвердить новые тарифы, пройдет 21 февраля.

"Молдовагаз" в конце января запросил в НАРЭ снижение тарифов в связи с падением закупочных цен на газ, а также сокращением невыплаченных тарифных отклонений (компенсаций за льготные тарифы). Поставщик запрашивал тариф от 13,02 лея до 17,34 лея за 1 кубометр газа в зависимости от того, когда вступят в силу новые тарифы.

В настоящее время базовый тариф для потребителей составляет 18,07 лея за кубометр. Однако на зимний период правительство Молдавии выделяет компенсации, и в зависимости от степени уязвимости потребителя (всего таких степеней семь) тариф может составлять от 12 до 18,07 лея за кубометр газа. Разницу "Молдовагазу" компенсирует правительство.

Официальный курс на 19 февраля - 17,86 леев/$1.