Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

Тарифы на газ в Молдавии могут понизить на 20%

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдавии (НАРЭ) может снизить тарифы на газ для бытовых потребителей на 20%, с 18,07 лея до 14,47 лея за 1 кубометр газа.

НАРЭ опубликовало проект решения, в котором представлены обновленные тарифы "Молдовагаза". Заседание агентства, на котором могут утвердить новые тарифы, пройдет 21 февраля.

"Молдовагаз" в конце января запросил в НАРЭ снижение тарифов в связи с падением закупочных цен на газ, а также сокращением невыплаченных тарифных отклонений (компенсаций за льготные тарифы). Поставщик запрашивал тариф от 13,02 лея до 17,34 лея за 1 кубометр газа в зависимости от того, когда вступят в силу новые тарифы.

В настоящее время базовый тариф для потребителей составляет 18,07 лея за кубометр. Однако на зимний период правительство Молдавии выделяет компенсации, и в зависимости от степени уязвимости потребителя (всего таких степеней семь) тариф может составлять от 12 до 18,07 лея за кубометр газа. Разницу "Молдовагазу" компенсирует правительство.

Официальный курс на 19 февраля - 17,86 леев/$1.

Молдовагаз Молдавия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Фон дер Ляйен объявлена кандидатом на переизбрание главой Еврокомиссии

Фон дер Ляйен объявлена кандидатом на переизбрание главой Еврокомиссии

Глава МИД Израиля объявил президента Бразилии персоной нон грата

Глава МИД Израиля объявил президента Бразилии персоной нон грата

Чешские фермеры собрались в Праге на акцию против аграрной политики властей

Чешские фермеры собрались в Праге на акцию против аграрной политики властей

Глава МИД Венгрии назвал бессмысленным новый пакет санкций ЕС против РФ

В Эстонии планируют перезахоронить останки солдат Красной армии

Что случилось этой ночью: понедельник, 19 февраля

Нетаньяху считает, что освобождения заложников в Газе возможно силовым путем

Американские законодатели заявили, что помощь Украине может поступить в марте

Американские законодатели заявили, что помощь Украине может поступить в марте

США сообщили об уничтожении ракет и беспилотников хуситов

Профсоюз в Германии призвал к забастовке в семи аэропортах страны 20 февраля

Профсоюз в Германии призвал к забастовке в семи аэропортах страны 20 февраля
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });