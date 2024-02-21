Тарифы на газ в Молдавии для бытовых потребителей снижены на 20%

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) снизило тарифы "Молдовагаза" для бытовых потребителей на 20%, с 18,07 лея до 14,46 лея за кубометр, говорится в сообщении пресс-службы НАРЭ.

По информации агентства, для пересмотра тарифа было три причины: снижение средней закупочной цены за газ с $750 до $518 за 1 тыс. кубометров, укрепление молдавского лея, а также рост расходов на дистрибуцию и транспортировку газа на 32% и 35% соответственно.

Новые тарифы вступят в силу с 23 февраля.

Депутат правящей партии "Действие и солидарность" Раду Мариан в своем телеграм-канале сообщил, что снижение тарифов затронет 374 тыс. потребителей, которые в настоящее время платят 17 леев или 18,07 лея за кубометр газа с учетом компенсаций от правительства.

Правительство Молдавии выделяет компенсации за газ на зимний период в зависимости от степени уязвимости потребителя (всего таких степеней семь).

Официальный курс на 21 февраля - 17,9 лея/$1.