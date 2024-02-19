США планируют поставить Украине более дальнобойные модификации ракет ATACMS

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Власти США работают над тем, чтобы предоставить Украине современные модификации баллистических ракет ATACMS с более дальним радиусом действия, чем у предыдущих подобных ракет, отправленных Киеву, сообщает NBC News со ссылкой на неназванных американских чиновников.

"После месяцев получения запросов от украинских чиновников, администрация президента США Джо Байдена работает над поставкой Украине новых мощных баллистических ракет. (...) Сейчас США склоняются к тому, чтобы отправить на Украину новый вариант ракет ATACMS с большей дальностью", - отмечает телеканал.

По словам собеседников NBC News, в случае, если Конгресс одобрит допфинансирование Украины, США могут включить новые ATACMS в один из первых пакетов военной помощи этого года. Вместе с тем Вашингтон готов направить Киеву боеприпасы и артиллерию.

Чиновники не исключили вариант, что Вашингтон может попросить союзников предоставить Украине свои ракеты, а также пополнить американские запасы ATACMS.

Представители Пентагона в свою очередь сообщили, что у США есть ограниченный запас ATACMS и что ракеты вряд ли отправят на Украину без возможности пополнить их арсеналы.

В октябре прошлого года сообщалось, что Вашингтон негласно поставил Киеву ракеты большой дальности ATACMS. Politico отмечало, что США впервые предоставили Украине оборудование, способное поражать цели "далеко за линией фронта".

Байден какое-то время не решался поставлять ATACMS, опасаясь эскалации конфликта. Однако в сентябре 2023 года на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским он пообещал поставить Киеву небольшое число ракет ATACMS.

Ранее в Вашингтоне заявляли, что не намерены направлять Киеву тактические баллистические ракеты ATACMS из-за их нехватки в арсеналах США.