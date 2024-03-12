США намереваются объявить о новом пакете помощи Украине на $300 млн

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Белый дом собирается позднее во вторник объявить о выделении Киеву нового пакета военной помощи на $300 млн, в который войдут, в том числе баллистические ракеты ATACMS, сообщает Politico со ссылкой на неназванных представителей американских властей.

"В пакет войдут более старые версии ракет дальнего действия ATACMS, дальность которых составляет 160 км и которые могут иметь боеголовки, снаряженные кассетными боеприпасами с бомбами малого калибра, заявил один из источников", - информирует издание.

Также в транш должны войти снаряды для гаубиц калибра 155 мм, управляемые реактивные снаряды, применяемые в реактивных системах залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS.

По словам источника Politico, для этого пакета помощи Пентагон использует сэкономленные ранее ресурсы, однако речь идет о временном решении. "Это не альтернатива дополнительному финансированию", - подытожил неназванный представитель Минобороны США.

Администрация США осенью прошлого года направила в Конгресс запрос о выделении дополнительных средств для оказания дальнейшей помощи Украине и Израилю; в частности, Киеву предлагали выделить $61,4 млрд сроком на год. Однако утвердить это финансирование пока не удалось.

В октябре 2023 года сообщалось, что Вашингтон негласно поставил Киеву ракеты большой дальности ATACMS. Politico тогда отмечало, что США впервые предоставили Украине оборудование, способное поражать цели "далеко за линией фронта".