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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:07

США намереваются объявить о новом пакете помощи Украине на $300 млн

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Белый дом собирается позднее во вторник объявить о выделении Киеву нового пакета военной помощи на $300 млн, в который войдут, в том числе баллистические ракеты ATACMS, сообщает Politico со ссылкой на неназванных представителей американских властей.

"В пакет войдут более старые версии ракет дальнего действия ATACMS, дальность которых составляет 160 км и которые могут иметь боеголовки, снаряженные кассетными боеприпасами с бомбами малого калибра, заявил один из источников", - информирует издание.

Также в транш должны войти снаряды для гаубиц калибра 155 мм, управляемые реактивные снаряды, применяемые в реактивных системах залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS.

По словам источника Politico, для этого пакета помощи Пентагон использует сэкономленные ранее ресурсы, однако речь идет о временном решении. "Это не альтернатива дополнительному финансированию", - подытожил неназванный представитель Минобороны США.

Администрация США осенью прошлого года направила в Конгресс запрос о выделении дополнительных средств для оказания дальнейшей помощи Украине и Израилю; в частности, Киеву предлагали выделить $61,4 млрд сроком на год. Однако утвердить это финансирование пока не удалось.

В октябре 2023 года сообщалось, что Вашингтон негласно поставил Киеву ракеты большой дальности ATACMS. Politico тогда отмечало, что США впервые предоставили Украине оборудование, способное поражать цели "далеко за линией фронта".

США Украина
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