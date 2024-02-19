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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

Совет ЕС дал старт операции по защите судоходства в Красном море

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил о запуске своей военно-морской операции в Красном море EUNAVFOR ASPIDES.

"Целью этой оборонительной операции по обеспечению безопасности на море являются восстановление и защита свободы судоходства в Красном море и Персидском заливе", - говорится в коммюнике совета, опубликованном в понедельник в Брюсселе.

"С запуском проекта EUNAVFOR ASPIDES Европейский союз быстро реагирует на необходимость восстановления морской безопасности и свободы судоходства в очень стратегическом морском коридоре. Операция сыграет ключевую роль в защите коммерческих интересов и интересов безопасности на благо ЕС и более широкого международного сообщества", - прокомментировал это постановление высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Как объясняют в Брюсселе, "операция ASPIDES обеспечит военно-морское присутствие ЕС в районе, где с октября 2023 года многочисленные нападения хуситов были направлены против международных коммерческих судов".

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В Совете ЕС также указывают на то, что в рамках своего мандата "операция будет обеспечивать осведомленность о морской ситуации, сопровождать суда и защищать их от возможных многоаспектных атак на море".

В коммюнике сообщается, что операция будет действовать на основных морских трассах в Баб-эль-Мандебском и Ормузском проливах, а также в международных водах Красного моря, Аденского залива, Аравийского моря, Оманского и Персидского заливов.

При этом отмечается, что операция ASPIDES будет тесно координироваться с операцией EUNAVFOR ATALANTA, чтобы способствовать морской безопасности в западной части Индийского океана и в Красном море, а также с партнерами ЕС, вносящими вклад в морскую безопасность в этой зоне.

С октября 2023 года йеменские хуситы под предлогом того, что они добиваются прекращения огня в секторе Газа, атаковали многочисленные суда в Красном море, Аравийском море, Аденском и Оманском заливах.

10 января 2024 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2722 (2024), в которой осудил нападения хуситов на торговые и коммерческие суда, подчеркивая важность осуществления навигационных прав и свобод судов всех государств в Красном море.

ЕС Красное море хуситы
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