Иран отверг обвинения в поставках оружия хуситам

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Постпред Ирана при ООН Амир Иравани заявил, что Тегеран не имеет отношения к поставкам вооружений йеменским повстанцам хуситам, сообщает иранское агентство IRNA.

"Иран по-прежнему привержен выполнению резолюций Совета Безопасности ООН и не осуществлял никакой деятельности, противоречащей им, включая продажу или передачу оружия или систем вооружения", - заверил он.

Кроме того, Иравани осудил "военную агрессию США и Великобритании и незаконное применение силы в Йемене", отметив, что их действия "грубо нарушают суверенитет и территориальную целостность" Йемена.

Представитель Ирана добавил, что Тегеран "выступает за мирное урегулирование йеменского кризиса дипломатическим путем и заявляет о приверженности поддержанию безопасности на море и свободе судоходства".

На прошлой неделе Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что действующие в ближневосточном регионе американские военные конфисковали партию оружия из Ирана, предназначенную, по их данным, для хуситов. На борту судна военные обнаружили, в частности, компоненты баллистических ракет средней дальности, взрывчатку, детали от беспилотников, средства связи, пусковые установки противотанковых управляемых ракет.

CENTCOM заявил, что транспортировка вооружений хуситам нарушает резолюции СБ ООН и представляет собой пример "вредоносной деятельности Ирана".

Йеменские хуситы, которые контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, обстреливают суда в Красном море. С января США и Британия наносят удары по военным объектам хуситов.