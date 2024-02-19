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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

В Париже из-за забастовки закрыли Эйфелеву башню

В Париже из-за забастовки закрыли Эйфелеву башню
Фото: Chesnot/Getty Images

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Париже в понедельник закрыли для посетителей Эйфелеву башню из-за забастовки сотрудников обслуживающей ее компании, сообщается на сайте достопримечательности.

По данным газеты Le Parisien, сотрудники компании-оператора SETE устроили забастовку, так как недовольны "плохим управлением парижской мэрии в сфере финансов и увеличением сборов, взымаемых с доходов".

Эйфелева башня считается визитной карточкой французской столицы и одной из самых популярных туристических достопримечательностей в мире. Ежегодно на нее поднимаются около 7 млн посетителей.

Париж Эйфелева башня Франция
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