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Во Франции профсоюзы призвали госслужащих к забастовке 5 декабря

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Во Франции семь профсоюзов, объединяющие сотрудников госсектора, призвали госслужащих к забастовке 5 декабря и к выходу на митинги по всей стране, пишет Le Figaro, ссылаясь на совместное заявление профсоюзовCFDT, CGT, lCFE-CGC, FSU, Solidaires, l"Unsa и FA-FP.

Они недовольны планами правительства сократить финансирование госсектора в 2025 году, а также рядом мер, в частности, сокращением компенсаций по больничному. Министр госслужбы Гийом Касбарьян на переговорах не пошел навстречу их требованиям.

Французские СМИ напоминают, что фермеры Франции намерены устроить демонстрации 18 ноября, а сотрудники железнодорожной компании SNCF планируют бастовать 21 ноября.

SNCF CFDT CGT Гийом Касбарьян Франция
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