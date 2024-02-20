Законодатели США выдвинули альтернативный законопроект о помощи Украине и Израилю

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Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Законодатели Палаты представителей США - республиканец Брайан Фитцпатрик и демократ Джаред Голден - призывают своих коллег поддержать альтернативную версию законопроекта об иностранной помощи, сообщает издание The Hill, которому удалось ознакомиться с письмом конгрессменов.

"Позиция Украины находится под угрозой. Заканчиваются боеприпасы, и они отступают (...). Это прямой результат тупиковой ситуации в Конгрессе", - цитирует издание письмо законодателей коллегам.

Они отметили, что без американского оружия и боеприпасов Украина "может потерпеть неудачу".

Альтернативный законопроект предусматривает выделение министерству обороны $66,32 млрд, в том числе примерно $47 млрд для Украины, $10 млрд для Израиля, $5 млрд для Индо-Тихоокеанского региона и $2 млрд на поддержку операций Центрального командования США на Ближнем Востоке.

В нем также содержатся положения о границах, включая восстановление политики "Оставаться в Мексике", в рамках которой мигранты - просители убежища должны ожидать судебных слушаний, находясь в Мексике.

"Хотя наша ответственность за защиту американских интересов и демократии велика, наш долг также заключается в том, чтобы помнить о ресурсах Америки. Вот почему наш законопроект ограничивает предыдущие предложения об иностранной помощи самыми необходимыми военными поставками для Украины и Израиля", - написали законодатели.