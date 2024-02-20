Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:33

Законодатели США выдвинули альтернативный законопроект о помощи Украине и Израилю

Законодатели США выдвинули альтернативный законопроект о помощи Украине и Израилю
Фото: AP/TASS

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Законодатели Палаты представителей США - республиканец Брайан Фитцпатрик и демократ Джаред Голден - призывают своих коллег поддержать альтернативную версию законопроекта об иностранной помощи, сообщает издание The Hill, которому удалось ознакомиться с письмом конгрессменов.

"Позиция Украины находится под угрозой. Заканчиваются боеприпасы, и они отступают (...). Это прямой результат тупиковой ситуации в Конгрессе", - цитирует издание письмо законодателей коллегам.

Они отметили, что без американского оружия и боеприпасов Украина "может потерпеть неудачу".

Альтернативный законопроект предусматривает выделение министерству обороны $66,32 млрд, в том числе примерно $47 млрд для Украины, $10 млрд для Израиля, $5 млрд для Индо-Тихоокеанского региона и $2 млрд на поддержку операций Центрального командования США на Ближнем Востоке.

В нем также содержатся положения о границах, включая восстановление политики "Оставаться в Мексике", в рамках которой мигранты - просители убежища должны ожидать судебных слушаний, находясь в Мексике.

"Хотя наша ответственность за защиту американских интересов и демократии велика, наш долг также заключается в том, чтобы помнить о ресурсах Америки. Вот почему наш законопроект ограничивает предыдущие предложения об иностранной помощи самыми необходимыми военными поставками для Украины и Израиля", - написали законодатели.

США Украина Конгресс США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Канада передаст Украине свыше 800 беспилотников

Глава МИД Эквадора пообещала не отправлять советское вооружение Украине

Россельхознадзор отметил усиление контроля в Эквадоре за бананами для России

Россельхознадзор отметил усиление контроля в Эквадоре за бананами для России

Что произошло за день: понедельник, 19 февраля

Байден допустил введение дополнительных санкций против России

В РСТ заявили, что российские школьники легко получают визы в Европу для учебы

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

В Париже из-за забастовки закрыли Эйфелеву башню

В Париже из-за забастовки закрыли Эйфелеву башню

Президент Бразилии не будет просить прощения у Израиля за высказывания про Газу

Президент Бразилии не будет просить прощения у Израиля за высказывания про Газу

Совет ЕС дал старт операции по защите судоходства в Красном море

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });