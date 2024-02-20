Что случилось этой ночью: вторник, 20 февраля

Альтернативный законопроект о помощи Украине, 800 беспилотников для ВСУ, обрушение здания в Бейруте

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Законодатели США выдвинули альтернативный законопроект об иностранной помощи. Он предусматривает выделение $47 млрд Украине, $10 млрд - Израилю. $5 млрд предусмотрены для Индо-Тихоокеанского региона, $2 млрд - для проведения американских операций на Ближнем Востоке.

- Канада передаст Украине свыше 800 беспилотников собственного производства. Дроны общей стоимостью около $95 млн отправят в рамках пакета помощи на $500 млн, который премьер-министр Джастин Трюдо представил в ходе своего визита в Киев в июне 2023 г.

- Хуситы обстреляли два принадлежащих США судна у берегов Йемена - Sea Champion и Navis Fortuna. Еще одно коммерческое судно было атаковано в 60 морских милях к северу от Джибути.

- В Бейруте при обрушении здания погибли четыре человека, трое получили травмы. Постройка рухнула после сильных ливней. Ранее здание было признано небезопасным, однако владелец сдал постройку сирийским семьям.

- Южная Корея с 24 февраля ужесточит контроль за экспортом в Россию и Белоруссию. В список запрещенных к поставкам товаров включат еще 682 наименования, имеющих фактическое или потенциальное военное применение.

- Спецпосланники по Афганистану на встрече в Дохе договорились о дальнейшем плане действий, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.