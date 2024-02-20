Швеция выделит $680 млн на военную помощь Украине

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Швеция направит Украине новый пакет военной помощи на сумму $680 млн, он станет наиболее крупным траншем, выделенным Стокгольмом с момента начала спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на шведского министра обороны Пола Юнсона.

В пакет помощи войдут различные вооружения, включая гранатометы и 155-миллиметровые артиллерийские снаряды. В него включены финансовые средства для Украины с целью обеспечивать дальнейшие закупки, в том числе бронеавтомобилей.

Юнсон уточнил, что с учетом готовящейся помощи всего Швеция окажет Украине содействие в военной сфере на сумму в $2,9 млрд.