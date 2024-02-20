Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:05

Швеция выделит $680 млн на военную помощь Украине

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Швеция направит Украине новый пакет военной помощи на сумму $680 млн, он станет наиболее крупным траншем, выделенным Стокгольмом с момента начала спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на шведского министра обороны Пола Юнсона.

В пакет помощи войдут различные вооружения, включая гранатометы и 155-миллиметровые артиллерийские снаряды. В него включены финансовые средства для Украины с целью обеспечивать дальнейшие закупки, в том числе бронеавтомобилей.

Юнсон уточнил, что с учетом готовящейся помощи всего Швеция окажет Украине содействие в военной сфере на сумму в $2,9 млрд.

Швеция Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Парламент Венгрии 26 февраля проголосует по вопросу о членстве Швеции в НАТО

Выставка-форум "Россия"

В 2023 году 86% поставок российской нефти пришлось на дружественные страны

В 2023 году 86% поставок российской нефти пришлось на дружественные страны

BHP сократила чистую полугодовую прибыль почти в десять раз

Евросоюз продлил действие антироссийских санкций до 24 февраля 2025 года

Евросоюз продлил действие антироссийских санкций до 24 февраля 2025 года

Что случилось этой ночью: вторник, 20 февраля

Европейские фондовые индексы закрылись без единой динамики

Европейские фондовые индексы закрылись без единой динамики

Лавров встретился с президентом Кубы Диас-Канелем

Лавров встретился с президентом Кубы Диас-Канелем
Военная операция на Украине

Канада передаст Украине свыше 800 беспилотников

Законодатели США выдвинули альтернативный законопроект о помощи Украине и Израилю

Законодатели США выдвинули альтернативный законопроект о помощи Украине и Израилю
Операция США и союзников против хуситов

Хуситы сообщили, что обстреляли два американских судна

Хуситы сообщили, что обстреляли два американских судна
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });