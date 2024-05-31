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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:03

Швеция в 2024-26 гг. предоставит Украине военную помощь на сумму 6,5 млрд евро

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и президент Украины Владимир Зеленский в пятницу подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности, согласно которому Стокгольм выделит Киеву военную помощь примерно на 6,5 млрд евро в 2024-2026 годах.

"Швеция предоставит Украине военную помощь на общую сумму 75 млрд шведских крон (приблизительно 6,5 млрд евро) в течение трехлетнего периода с 2024 по 2026 годы", - говорится в тексте соглашения, опубликованном на сайте правительства Швеции.

В соглашении подчеркивается, что общая сумма шведской помощи Украине в период с 2022 по 2026 годы составит не менее 105 млрд шведских крон (более 9 млрд евро).

Кроме того, Швеция обязалась предоставить Украине разведывательные самолеты ASC 890 и продолжить усилия по обеспечению возможной передачи Киеву многоцелевого истребителя JAS 39 Gripen.

Стокгольм продолжит передачу Киеву шведских боевых машин пехоты CV90 и 155-мм многоцелевых самоходных артиллерийских установок Archer и разработает для этого систему поставок.

Также Швеция "внесет вклад в восстановление Украины и поддержит реформы и подготовку вступления Украины в ЕС и НАТО", говорится в соглашении.

Владимир Зеленский Швеция Украина Ульф Кристерссон
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