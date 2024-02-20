В КГБ Белоруссии заявили о подготовке театра военных действий в Польше и Прибалтике

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Польше и странах Балтии Запад реализует масштабную программу по оборудованию будущего театра военных действий, при этом против Белоруссии ведется все более активная разведка, заявил председатель КГБ республики Иван Тертель.

"Отмечается беспрецедентное наращивание производства вооружения, техники и боеприпасов в ведущих странах Запада. На территории Польши и прибалтийских государств реализуются масштабные программы по оборудованию будущего театра военных действий", - сказал Тертель на расширенном совещании у президента по вопросам безопасности во вторник в Минске. Его слова приводит госагентство БелТА.

"Осуществляется ремонт рокадных дорог и аэродромов для быстрой переброски крупных воинских контингентов из Германии и других стран НАТО в приграничные с Беларусью районы Польши, Литвы и Латвии. Вооруженные силы Польши проводят масштабную реорганизацию группировки войск на белорусском направлении, в Литве и Латвии на закрытых режимных территориях осуществляется сооружение объектов инфраструктуры для размещения воинских подразделений стран НАТО", - продолжил Тертель.

При этом Минск, по его словам, фиксирует все возрастающую разведывательную активность против Белоруссии.

"Комитетом фиксируется беспрецедентный уровень всех видов разведки против Республики Беларусь. Практически ежедневно в режиме онлайн осуществляются съемки средствами космической разведки мест дислокации личного состава силовых структур, баз хранения вооружения и военной техники, аэродромов, железнодорожных путей", - заявил председатель КГБ Белоруссии.