Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:05

В КГБ Белоруссии заявили о подготовке театра военных действий в Польше и Прибалтике

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Польше и странах Балтии Запад реализует масштабную программу по оборудованию будущего театра военных действий, при этом против Белоруссии ведется все более активная разведка, заявил председатель КГБ республики Иван Тертель.

"Отмечается беспрецедентное наращивание производства вооружения, техники и боеприпасов в ведущих странах Запада. На территории Польши и прибалтийских государств реализуются масштабные программы по оборудованию будущего театра военных действий", - сказал Тертель на расширенном совещании у президента по вопросам безопасности во вторник в Минске. Его слова приводит госагентство БелТА.

"Осуществляется ремонт рокадных дорог и аэродромов для быстрой переброски крупных воинских контингентов из Германии и других стран НАТО в приграничные с Беларусью районы Польши, Литвы и Латвии. Вооруженные силы Польши проводят масштабную реорганизацию группировки войск на белорусском направлении, в Литве и Латвии на закрытых режимных территориях осуществляется сооружение объектов инфраструктуры для размещения воинских подразделений стран НАТО", - продолжил Тертель.

При этом Минск, по его словам, фиксирует все возрастающую разведывательную активность против Белоруссии.

"Комитетом фиксируется беспрецедентный уровень всех видов разведки против Республики Беларусь. Практически ежедневно в режиме онлайн осуществляются съемки средствами космической разведки мест дислокации личного состава силовых структур, баз хранения вооружения и военной техники, аэродромов, железнодорожных путей", - заявил председатель КГБ Белоруссии.

Иван Тертель КГБ НАТО Белоруссия Польша Латвия Прибалтика
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Премьер Грузии заверил, что Тбилиси не будет вводить санкции против РФ

Премьер Грузии заверил, что Тбилиси не будет вводить санкции против РФ
Обострение палестино-израильского конфликта

ООН приостановит отправку продовольственной помощи на север Газы

ООН приостановит отправку продовольственной помощи на север Газы
Обострение палестино-израильского конфликта

Военные Израиля не располагают данными о бегстве лидера ХАМАС в Газе в Египет

Военные Израиля не располагают данными о бегстве лидера ХАМАС в Газе в Египет

Парламент Венгрии 26 февраля проголосует по вопросу о членстве Швеции в НАТО

Выставка-форум "Россия"

В 2023 году 86% поставок российской нефти пришлось на дружественные страны

В 2023 году 86% поставок российской нефти пришлось на дружественные страны

BHP сократила чистую полугодовую прибыль почти в десять раз

Евросоюз продлил действие антироссийских санкций до 24 февраля 2025 года

Евросоюз продлил действие антироссийских санкций до 24 февраля 2025 года

Что случилось этой ночью: вторник, 20 февраля

Европейские фондовые индексы закрылись без единой динамики

Европейские фондовые индексы закрылись без единой динамики

Лавров встретился с президентом Кубы Диас-Канелем

Лавров встретился с президентом Кубы Диас-Канелем
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });