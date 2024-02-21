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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Глава Минобороны Польши призвал перевести ВПК страны в "режим прямой угрозы"

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Военную промышленность Польши необходимо "разбудить" и перевести в "режим прямой угрозы", заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш порталу Wirtualna Polska.

Он добавил, что "важными будут некоторые изменения в финансировании со стороны Евросоюза", уточнив, что предлагается "перенаправить средства с определенных целей, например, плана национальной реконструкции, на политику безопасности".

Министр назвал очень плохой ситуацию с военной техникой. "Ее недостаточно, ее нет в наличии, ее нужно долго ждать", - подчеркнул он. Аналогичная проблема, по его словам, наблюдается в отношении военной инфраструктуры.

"Мы закупаем самые современные самолеты и вертолеты, боевые, многоцелевые и транспортные. Их нельзя хранить, накрыв тканью. Такая техника должна иметь кондиционированный ангар, взлетно-посадочную полосу, аэродром. Но такой подготовленной инфраструктуры нет", - сказал глава Минобороны Польши.

Он заявил, что новое правительство хочет продолжить все контракты на поставки оружия, инициированные предыдущими властями страны.

Косиняк-Камыш также заявил, что намерен ежегодно увеличивать численность польской армии. Со временем это число достигнет "300 тысяч, а может быть, и больше", - сказал он, уточнив, что речь идет как о профессиональных военных, так и о территориальной обороне, активном и пассивном резерве.

Евросоюз Минобороны Польша Владислав Косиняк-Камыш
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