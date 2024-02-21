Экспорт Японии в январе вырос на максимальные за 14 месяцев 11,9%

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Объем экспорта Японии в январе увеличился на максимальные за 14 месяцев 11,9% относительно того же месяца предыдущего года - до 7,333 трлн иен ($48,88 млрд), говорится в отчете министерства финансов страны.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 9,5%, сообщает Trading Economics. В декабре 2023 года экспорт вырос на 9,7%.

Японский импорт в прошлом месяце сократился на 9,6% - до 9,031 трлн иен. Спад отмечен по итогам десятого месяца подряд.

Консенсус-прогноз предполагал уменьшение импорта на 8,4%. В декабре он упал на 6,9%.

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