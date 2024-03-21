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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:36

Япония в феврале увеличила экспорт на 7,8%, сильнее прогноза

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В феврале 2024 года объем экспорта Японии увеличился на 7,8% в годовом измерении - до 8,249 трлн иен ($55,3 млрд), говорится в отчете Министерства финансов страны.

Подъем показателя был зафиксирован по итогам третьего месяца подряд. Аналитики в среднем ожидали повышения на 5,3%, сообщает Trading Economics. В январе экспорт подскочил на 11,9%.

Поставки за рубеж транспортного оборудования подскочили на 20,1%, в том числе автомобилей - на 23,8%. Экспорт производственного оборудования вырос на 3,7%, промышленных товаров - на 4,6%, включая цветные металлы - на 7,1%.

Экспорт в Китай повысился на 2,5%, в Южную Корею - на 1,4%, в США - на 18,4%, в страны Европейского союза - на 14,5%. Поставки в Россию упали на 33,6%, в Индонезию - на 12,4%.

Японский импорт в прошлом месяце повысился на 0,5% - до 8,629 трлн иен. Рост был отмечен впервые с марта 2023 года.

Средний прогноз экспертов предполагал повышение на 2,2% после падения в январе на 9,8%.

Импорт одежды подскочил на 27,5%, промышленных товаров - на 6,2%, компьютеров - на 27,8%. Закупки минерального топлива упали на 14,3%, в том числе СПГ - на 21,1%.

Поставки в Японию из Китая выросли на 16,9%, из США - на 9,3%, из Южной Кореи - на 4%, из ЕС - на 0,9%. Импорт из РФ уменьшился на 10,2%, из Австралии - на 29,1%, из Германии - на 2,9%.

В феврале Япония зафиксировала внешнеторговый дефицит в размере 379,358 млрд иен по сравнению с 928,908 млрд иен в том же месяце годом ранее и 1,76 трлн иен в январе этого года.

Япония Минфин
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