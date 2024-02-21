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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Тегеран обвинил Израиль в подрыве газопроводов в Иране 14 февраля

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Израиль несет ответственность за два диверсионных акта против иранских газопроводов, совершенных 14 февраля в провинциях Фарс, а также Чехармехаль и Бахтиария, заявил на заседании правительства Ирана министр нефтяной промышленности Джавад Оуджи. Об этом сообщают западные СМИ.

По его словам, властям удалось "разоблачить заговор", связанный с этой атакой.

14 февраля Оуджи заявил журналистам, что взрывы на газопроводах на юго-западе Ирана вызвали пожары, но никто не пострадал. По его утверждению, группы диверсантов подорвали газопроводы сразу в нескольких местах. Оуджи выразил надежду, что восстановительные работы удастся завершить менее чем за 12 - 14 часов. Местные СМИ тогда отмечали, что нарушения в снабжении газом отмечались в провинциях Северный Хорасан, Лурестан и Зенджан.

Израиль Иран Северный Хорасан Джавад Оуджи Фарс
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