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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Взрывы произошли на газопроводе в Иране

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Несколько взрывов произошло в ночь на среду на трубопроводе природного газа в Иране, сообщает Associated Press.

Менеджер центра управления газовой сетью Ирана Саид Агли заявил, что взрывы в нескольких районах линии стали результатом саботажа и террористических действий. При этом он не стал называть возможных подозреваемых.

Взрывы произошли на газопроводе, который идет от юго-западного остана Чехармехаль и Бахтиария на север к Каспийскому морю и в длину составляет около 1270 км. Агентство отмечает, что в этом остане нет никаких известных повстанческих группировок.

Местные СМИ сообщают, что в результате взрывов никто не пострадал, а поставки газа по всей стране продолжаются в обычном режиме. Вместе с тем, сейчас газ не поставляется в районы неподалеку от места взрыва.

Иран
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