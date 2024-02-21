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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Rio Tinto в 2023 году снизила прибыль на 19% на фоне падения цен на алюминий

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Австралийская горнодобывающая Rio Tinto в 2023 году снизила чистую прибыль на 19% до $10,06 млрд по сравнению с пересмотренными $12,39 млрд годом ранее.

Базовая прибыль, не учитывающая ряд разовых факторов, сократилась до $11,76 млрд с $13,36 млрд, сообщается в пресс-релизе компании.

Негативное влияние на финансовые показатели оказал спад цен на сырье, включая алюминий (на 17%) и медь (на 3%).

Аналитики в среднем оценивали базовую прибыль Rio Tinto на уровне $11,64 млрд, согласно данным Visible Alpha.

Общий размер дивидендов за минувший год составит $7,1 млрд.

Котировки акций Rio Tinto снизились в Сиднее в среду на 1,8%.

Rio Tinto Австралия
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