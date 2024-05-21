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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Rio Tinto объявила форс-мажор на экспорт глинозема из Австралии

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Одна из крупнейших горнодобывающих компаний мира Rio Tinto объявила форс-мажор в отношении контрактов на экспорт глинозема со своих предприятий, расположенных в австралийском штате Квинсленд, сообщили американские СМИ со ссылкой на источники.

Они объяснили это нехваткой газа для обеспечения работы заводов Yarwun и Queensland Alumina Ltd (QAL).

Поставки газа существенно пострадали после инцидента на газопроводе в Квинсленде в начале марта.

"По последней информации от оператора трубопровода, время восстановления поставок газа до полной мощности займет значительно больше времени, чем ожидалось", - сказал представитель Rio Tinto. По текущим оценкам, возвращение к нормальному уровню произойдет во втором полугодии 2024 года, до того момента Yarwun и QAL продолжат работать с ограничениями.

Форс-мажор повлияет только на продажи глинозема третьим лицам, а собственные алюминиевые операции Rio Tinto не пострадают.

Rio Tinto Квинсленд Австралия Yarwun Queensland Alumina Ltd (QAL)
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