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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Норвегия в январе увеличила добычу природного газа на 5,1% г/г

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Добыча природного газа в Норвегии в январе составила 11,71 млрд кубометров, что на 5,1% больше показателя за тот же месяц прошлого года, по предварительным данным Норвежского офшорного директората (NOD).

Относительно декабря объем снизился на 1,3%. NOD прогнозировал производство на уровне 11,73 млрд кубометров.

Норвегия в январе повысила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 3,8% в годовом выражении – до 2,071 млн баррелей в сутки (б/с).

В декабре, согласно уточненным данным, производство составляло 2,122 млн б/с. Таким образом, за прошлый месяц оно сократилось на 2,4%.

Добыча нефти в стране в январе составляла в среднем 1,829 млн б/с, что на 2,2% меньше декабрьского объема, но на 3,7% выше производства в том же месяце 2023 года. NPD прогнозировал показатель на уровне 1,794 млн б/с.

Общий объем добычи углеводородов в Норвегии в прошлом месяце, согласно предварительным расчетам, составил около 21,9 млн кубометров нефтяного эквивалента, в том числе 9 млн кубометров пришлось на нефть. Совокупное производство было на 1 млн кубометров н.э. больше показателя за январь 2023 года, отмечается в сообщении.

Норвегия
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