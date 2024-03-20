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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

Норвегия в феврале нарастила добычу природного газа на 4% г/г

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В Норвегии в феврале 2024 года добыча природного газа на 4% в годовом измерении, до 10,37 млрд кубометров, по предварительным данным Норвежского офшорного директората (NOD).

По уточненным расчетам, в январе объем производства составлял 11,76 млрд кубометров, то есть за месяц он сократился на 11,8%. NOD прогнозировал добычу в прошлом месяце на уровне 10,65 млрд кубометров.

Норвегия в феврале повысила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 3% в годовом выражении - до 2,064 млн баррелей в сутки (б/с). Относительно января она уменьшилась на 0,3%.

Добыча нефти в стране в январе составляла в среднем 1,832 млн б/с, что на 0,3% выше январского объема и на 3,2% больше производства в том же месяце 2023 года. NOD прогнозировал показатель на уровне 1,778 млн б/с.

Общий объем добычи углеводородов в Норвегии в январе-феврале, согласно предварительным расчетам, составил около 41,9 млн кубометров нефтяного эквивалента, в том числе 17,5 млн кубометров пришлось на нефть и 22,1 млн кубометров - на природный газ. Совокупное производство было на 2 млн кубометров н.э. больше показателя за аналогичный период прошлого года, отмечается в сообщении.

Норвегия NOD
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