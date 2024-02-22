Почти 70% американцев считают, что Байден не пригоден для президентского поста

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Большинство зарегистрированных избирателей в ходе нового опроса, проведенного Квиннипэкским университетом, заявили, что президент Джо Байден не пригоден для следующего президентского срока.

Согласно данным опроса, 64% респондентов заявили, что они не считают Байдена психически пригодным для руководства страной. О физическом несоответствии нынешнего президента заявили 62% опрошенных.

При этом только 34% зарегистрированных избирателей считают, что президент обладает "психической пригодностью для второго президентского срока". 34 % также считают, что у Байдена есть "физическая подготовка для того, чтобы отбывать второй президентский срок".

В то же время 60% респондентов заявили, что экс-президент Дональд Трамп физически готов к президентскому сроку, 48% считают, что он психически здоров к возвращению в Белый дом.

Отмечается, что в опросе, проведенном 15-19 февраля, приняли участие 1 тыс.421 зарегистрированный избиратель. Погрешность результатов составила плюс-минус 2,6 процентных пункта.