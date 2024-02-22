Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Почти 70% американцев считают, что Байден не пригоден для президентского поста

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Большинство зарегистрированных избирателей в ходе нового опроса, проведенного Квиннипэкским университетом, заявили, что президент Джо Байден не пригоден для следующего президентского срока.

Согласно данным опроса, 64% респондентов заявили, что они не считают Байдена психически пригодным для руководства страной. О физическом несоответствии нынешнего президента заявили 62% опрошенных.

При этом только 34% зарегистрированных избирателей считают, что президент обладает "психической пригодностью для второго президентского срока". 34 % также считают, что у Байдена есть "физическая подготовка для того, чтобы отбывать второй президентский срок".

В то же время 60% респондентов заявили, что экс-президент Дональд Трамп физически готов к президентскому сроку, 48% считают, что он психически здоров к возвращению в Белый дом.

Отмечается, что в опросе, проведенном 15-19 февраля, приняли участие 1 тыс.421 зарегистрированный избиратель. Погрешность результатов составила плюс-минус 2,6 процентных пункта.

США Джо Байден Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Судьи в Лондоне завершили слушания по делу Ассанжа

Сотни фермеров на тракторах собрались на акцию протеста в Мадриде

Сотни фермеров на тракторах собрались на акцию протеста в Мадриде

Лондон ввел санкции против руководства колонии, в которой умер Навальный

Власти Чикаго подали в суд на пять крупнейших нефтегазовых компаний мира

Власти Чикаго подали в суд на пять крупнейших нефтегазовых компаний мира

Постпреды ЕС согласовали 13-й пакет санкций в отношении РФ

Постпреды ЕС согласовали 13-й пакет санкций в отношении РФ

Республиканцы в Конгрессе США предрекают шатдаун правительства в марте

Что случилось этой ночью: среда, 21 февраля

Индексы США снизились после длинных выходных, капитализация Nvidia рекордно упала

Индексы США снизились после длинных выходных, капитализация Nvidia рекордно упала
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });