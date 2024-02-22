Никки Хейли считает переизбрание Байдена более опасным, чем победу Трампа

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Участница президентской гонки от Республиканской партии Никки Хейли заявила, что считает президента США Джо Байдена "более опасным" для страны, чем ее однопартийца - бывшего главу государства Дональда Трампа.

"У меня много поводов для беспокойств в отношении переизбрания Трампа. Но у меня еще больше поводов для беспокойств, если президентом станет Джо Байден", - сказала Хейли в интервью NPR, опубликованном в четверг.

"Я думаю, что Байден опаснее", - добавил она, раскритиковав, в частности его миграционную политику и "слабые умственные способности".

"Многие вещи указывают на то, что он не в лучшей форме для того, чтобы продолжать возглавлять страну. И в этом проблема", - сказала о Байдене экс-постпред США при ООН.

Хейли продолжает борьбу за то, чтобы стать кандидатом от республиканцев на выборах президента. Однако предвыборные опросы показывают, что она значительно уступает Трампу по популярности.

Ранее Хейли заявила, что борьба в Республиканской партии за выдвижение кандидата в президенты "далека от завершения". Она отмечала, "с нетерпением ждет своего родного штата Южная Каролина", где праймериз республиканцев пройдут 24 февраля. Ранее она была губернатором этого штата.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.