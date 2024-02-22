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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

США, Южная Корея и Япония обсудили ужесточение контроля над экспортом в РФ

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Первые переговоры по вопросу укрепления трехстороннего сотрудничества в области контроля над экспортом в Россию провели в четверг представители соответствующих ведомств Южной Кореи, США и Японии, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейское министерство промышленности.

"Во время встречи в четверг три стороны скоординировали свои меры экспортного контроля, а также договорились работать сообща над установлением партнерства со странами Юго-Восточной Азии по этому вопросу", - говорится в сообщении.

В первую очередь это касается экспорта "ключевых и новых технологий", сообщило министерство.

Во время августовского саммита президент Южной Кореи Юн Сук Ель, президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида договорились продолжать укреплять сотрудничество в области экспортного контроля, "чтобы предотвратить использование наших технологий военного или двойного назначения, которые потенциально могут угрожать международному миру и безопасности", напомнило агентство.

США Южная Корея Япония Россия
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