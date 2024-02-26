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Южная Корея усилит экспортный контроль в отношении России и Белоруссии

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Южная Корея усилит экспортный контроль в отношении товаров, внесенных в список, запрещенных для экспорта в Россию и Белоруссию, сообщает информагентство "Ренхап".

"Министерство усилит осуществление экспортного контроля в рамках связей со смежными организациями, поскольку будет больше попыток уклониться от экспортного контроля и количество поставок по обходным путям возрастет", - говорится в заявлении министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Как отметили в ведомстве, Южная Корея приложит усилия для информирования экспортеров об обновленном списке контролируемых продуктов, чтобы предотвратить несанкционированный экспорт.

На прошлой неделе Южная Корея добавила 682 наименования, имеющих фактическое или потенциальное военное применение, в список товаров, запрещенных к поставке в Россию и Белоруссию.

Общее количество позиций в списке выросло до 1 159.

Южная Корея Белоруссия РФ
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