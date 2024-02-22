Новая Зеландия предоставит Украине новый пакет помощи почти на $16 млн

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Новая Зеландия сообщила о выделении новой помощи Украине на NZ$25,9 млн ($15,9 млн).

"Эта поддержка на сумму NZ$25,9 млн увеличит общую сумму помощи, обещанной Новой Зеландией за последние два года, более чем до NZ$100 млн", - говорится в заявлении глав МИД Уинстона Питерса и Минобороны Джудит Коллинз, опубликованном на сайте правительства Новой Зеландии.

Уточняется, что из этих средств около $4млн будет вложено в Международный фонд для Украины, управляемый Соединенным Королевством, для закупки оружия и боеприпасов для Киева.

Еще $4,3 млн пойдут на гуманитарную помощь, а $1,8 млн направят в фонд Всемирного банка для восстановления Украины.

Кроме того, министры сообщили, что продлят присутствие своих военнослужащих в Европе и Великобритании до июня 2025 года.

"До 97 военнослужащих NZDF (ВС Новой Зеландии - ИФ) продолжат обучать украинских солдат и оказывать разведывательную, связную и материально-техническую поддержку", - заявила Коллинз.

Отмечается, что прорабатываются новые ограничительные меры в соответствии с законом о санкциях в отношении России от 2022 года, направленные на противодействие уклонению от санкций.