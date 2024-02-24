Британия в 2025 году израсходует на боеприпасы для Украины более $300 млн

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Великобритания планирует в 2025 году потратить 245 млн фунтов стерлингов ($311 млн) на закупку и активизацию цепочек поставок для производства артиллерийских боеприпасов для увеличения запасов Украины, сообщил офис британского правительства.

В пресс-релизе говорится среди прочего, что "Великобритания возглавляет международную поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение десяти лет".

В нем отмечается, что в стране с 2015 года прошли подготовку более 60 тыс. украинских военных, суммарно с 2022 года Лондон выделил Киеву почти 12 млрд фунтов стерлингов ($15,2 млрд) на экономическую, гуманитарную и военную помощь.