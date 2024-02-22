Литва получит 360 млн евро из фонда ЕС на инвестиции

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Литва в апреле должна получить 360 млн евро льготного кредита из фонда Евросоюза по восстановлению и повышению устойчивости экономики (RRF), сообщил Минфин Литвы.

Европейская комиссия (ЕК) положительно оценила первую заявку на предоставление кредита в рамках обновленного плана "Литва нового поколения". Отмечается, что правительство просило выделить 387 млн евро, однако средства будут предоставлены за вычетом уже выплаченного аванса.

Средства предназначены для развития "зеленых", цифровых и инновационных бизнес-технологий, которые будут создавать высокую добавочную стоимость и будут ориентированы на экспорт, а также на производство электроэнергии за счет возобновляемых ресурсов.

"Скоро мы получим средства для дальнейших инвестиций как для бизнеса, так и для населения, что повысит потенциал роста экономики Литвы, устойчивость к будущим потрясениям, расширит возможности использования возобновляемых источников энергии, позволит повысить энергоэффективность и кибербезопасность", - сказала через пресс-службу глава Минфина Гинтаре Скайсте.

В октябре 2023 года ЕК одобрила обновленный инвестиционный план Литвы. Страна включила в план дополнительные инвестиции, его общая стоимость была увеличена до 3,85 млрд евро (2,3 млрд евро в виде грантов и 1,55 млрд евро в виде займов), что почти вдвое превысило первоначальную оценку. План отражает новые цели Литвы, в частности, поощрение перехода бизнеса к "зеленым" технологиям и технологиям с высокой добавленной стоимостью. Литва также расширила меры по усилению возможностей страны в области кибербезопасности.

Обновленный план "Литва нового поколения" предусматривает более 1,8 млрд евро дополнительных инвестиций.

Первая выплата субсидий в рамках RRF Литве на сумму 542,3 млн евро была осуществлена в мае прошлого года. Между тем, предоставление 26 млн евро тогда было временно задержано по причине двух невыполненных показателей, однако в декабре прошлого года ЕК разрешила Литве использовать почти 9 млн евро из этой суммы.