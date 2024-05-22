Литва к 2050 году намерена полностью обеспечивать себя электроэнергией и снабжать ФРГ

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Правительство Литвы утвердило Национальную стратегию энергетической независимости до 2050 года (НСЭН), согласно которой в этот срок страна должна стать профицитной по электроэнергии.

НСЭН подготовило Минэнерго страны. Глава ведомства Дайнюс Крейвис на заседании правительства, которое транслировалось в интернете, назвал документ важнейшим для энергетического сектора и одним из стратегических для всего государства.

"В ближайшие десятилетия мы стремимся (...) перейти на климатически нейтральные источники энергии и заменить используемое в настоящее время ископаемое топливо. Электричество станет основным источником энергии в ближайшие 25 лет, поэтому мы планируем производить всю электроэнергию сами. Большое внимание также было уделено вопросам нашей энергетической безопасности и резервов", - сказал Крейвис.

По оценкам разработчиков стратегии, энергетическая трансформация Литвы к 2050 году может создать до 140 тысяч рабочих мест только в самом секторе энергетики и формировать до 11% валового внутреннего продукта страны, или 6,3 млрд евро.

Согласно планам, к 2050 году Литва сможет не только обеспечивать себя всем необходимым количеством электроэнергии, но и будет экспортировать ее в Центральную Европу, прежде всего в Германию, где в будущем прогнозируется значительный дефицит энергии.

Премьер-министр Ингрида Шимоните выразила надежду, что Сейм примет эту стратегию.

Министр окружающей среды Симонас Гянтвилас отметил, что для реализации стратегии потребуются огромные инвестиции каждый год: "Каждый год нужно будет инвестировать по одному, по два процента ВВП".