Mercedes-Benz сократил чистую прибыль в IV квартале на 21,5%

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Германский производитель автомобилей Mercedes-Benz Group AG снизил чистую прибыль и выручку в четвертом квартале 2023 года, однако оба показателя оказались лучше прогнозов рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в минувшем квартале сократилась на 21,5% в годовом выражении и составила 3,16 млрд евро. Показатель EBIT снизился на 20,1% до 4,33 млрд евро.

Квартальная выручка компании понизилась на 1,8% до 40,26 млрд евро.

Эксперты, опрошенные Visible Alpha, в среднем прогнозировали чистую прибыль Mercedes-Benz на уровне 2,8 млрд евро, выручку – 39,15 млрд евро.

Выручка подразделения Mercedes-Benz Cars, выпускающего легковые автомобили, уменьшилась на 3,2% до 29,57 млрд евро. Mercedes-Benz Vans, производящая малотоннажные грузовики, повысила выручку на 9,7% до 5,61 млрд евро. Доход подразделения Mercedes-Benz Mobility увеличился на 2,2%, составив 7,01 млрд евро.

В Европе компания увеличила выручку на 3,5%, в Северной Америке показатель снизился на 6,7%, в Азии – на 3,1%, в остальном мире – на 8,9%.

Реализация легковых автомобилей в четвертом квартале сократилась на 4,1% до 514,258 тыс. единиц, производство уменьшилось на 7,7% до 461,072 тыс.

По итогам всего 2023 года чистая прибыль Mercedes-Benz понизилась на 1,9% до 14,53 млрд евро, EBIT – на 3,9% до 19,66 млрд евро, а выручка увеличилась на 2,1% до 153,22 млрд евро. Годовые продажи автомобилей выросли на 0,2% до 2,044 млн машин, производство снизилось на 2,2% до 2,039 млн единиц.

Согласно прогнозу компании, в 2024 году ее выручка будет примерно на уровне 2023 года, а EBIT немного ниже.

Mercedes-Benz намерена выплатить квартальные дивиденды в размере 5,3 евро на акцию (5,2 евро на акцию годом ранее). Накануне компания также объявила о запуске программы обратного выкупа акций на сумму до 3 млрд евро.

За последние три месяца капитализация компании выросла на 16,8% до 71,44 млрд евро, тогда как германский фондовый индекс DAX за этот период прибавил 7,3%.