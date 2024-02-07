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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

В Китае сменили руководителя главного регулятора фондового рынка страны

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Власти Китая сменили главу Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг (CSRC), сообщает агентство "Синьхуа".

Новым секретарем CSRC от Компартии КНР, а также председателем регулятора назначен У Цин. Он сменил на этих постах И Хуэйманя.

В сообщении "Синьхуа" нет данных, что послужило причиной смены главы основного регулятора фондового рынка Китая.

Ранее СМИ сообщали, что председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с руководителями финансовых ведомств, включая CSRC, на фоне резкого падения китайского рынка акций в конце 2023 - начале 2024 года.

Фондовый индекс Shanghai Composite потерял более 7% за последние три месяца и 5% с начала текущего года.

Китай CSRC
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