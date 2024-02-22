Moderna неожиданно зафиксировала чистую прибыль в IV квартале

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Американская биотехнологическая компания Moderna Inc. неожиданно зафиксировала чистую прибыль в четвертом квартале 2023 года, хотя этот показатель был почти в 7 раз меньше, чем годом ранее, из-за сокращения продаж вакцин от COVID-19.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила $217 млн, или $0,55 на акцию, по сравнению с $1,47 млрд, или $3,61 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали, что Moderna зафиксирует чистый убыток в $0,99 на акцию в четвертом квартале.

Выручка компании упала в 1,8 раза до $2,811 млрд с $5,084 млрд годом ранее, также оказавшись лучше консенсус-прогноза экспертов ($2,511 млрд).

Продажи вакцин от COVID-19 в минувшем квартале составили $2,8 млрд, что на 43% меньше, чем годом ранее. В том числе продажи в США составили $800 млн, за рубежом – $2 млрд.

По итогам всего 2023 года продажи вакцин Moderna достигли $6,7 млрд. Сама компания ранее прогнозировала, что этот показатель составит "не менее $6 млрд".

Moderna подтвердила прогноз продаж вакцин в текущем году на уровне $4 млрд.

Акции компании прибавляют в цене 5,6% в ходе предварительных торгов в четверг. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 41%.