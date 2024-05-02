Moderna сократила выручку более чем в 10 раз в первом квартале

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Американская биотехнологическая компания Moderna Inc. в первом квартале зафиксировала значительный чистый убыток и падение выручки более чем в 10 раз, при этом оба показателя превысили прогнозы рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в январе-марте составил $1,18 млрд, или $3,07 в расчете на акцию, по сравнению с прибылью в размере $79 млн, или $0,19 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Выручка рухнула до $167 млн с $1,86 млрд в прошлом году. Падение главным образом вызвано сокращением продаж вакцин от COVID-19.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали чистый убыток на уровне $3,56 на акцию при выручке в $93 млн.

Компания по-прежнему прогнозирует, что ее выручка в 2024 году составит около $4 млрд.

Котировки акций Moderna в ходе предварительных торгов в четверг дешевеют на 2,7%. С начала года рыночная стоимость компании увеличилась на 12,1%, до $42,68 млрд.