Британия призвала Бразилию убедить РФ решить украинский конфликт дипломатическим путем

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон на встрече с бразильским коллегой Мауро Виэйрой заявил, что Бразилия должна повлиять на Россию и призвать к дипломатии в деле прекращения украинского конфликта.

"Он призвал Бразилию следовать своим собственным принципам и использовать доступные каналы, включая БРИКС и ее председательство в G20, чтобы убедить Россию (...) создать пространство для дипломатии", - говорится в сообщении о встрече, размещенном на сайте британского правительства. При этом Кэмерон подчеркнул "важность позиции Бразилии на мировой арене в построении мира".

Встреча состоялась "на полях" совещания глав внешнеполитических ведомств G20.

Кэмерон также изложил план Великобритании по немедленной паузе в боевых действиях в Газе для доставки помощи и освобождения заложников, "а затем - к устойчивому постоянному прекращению огня без возврата к разрушениям, боевым действиям и гибели людей", - отмечается в сообщении.

Стороны "согласились с тем, что Израиль должен предоставить больше помощи Газе".