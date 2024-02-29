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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Песков заявил, что Лондон фактически напрямую вовлечен в конфликт на Украине

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Великобритания де-факто напрямую вовлечена в конфликт на Украине, это ни для кого не секрет, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В целом ни для кого не секрет, что британцы оказывают разные формы поддержки (Украине). И людьми на месте, и разведданными, и так далее, и тому подобное. То есть они фактически напрямую вовлечены в этот конфликт", - сказал Песков телеканалу RTVI.

Таким образом он прокомментировал сообщение в британских СМИ о том, что начальник штаба обороны вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин секретно помогал Украине в разработке планов боевых действий.

"Что касается этого офицера, то, конечно, мы в администрации (Кремля) не располагаем такими данными, но, наверное, военным нашим это известно", - добавил Песков.

Дмитрий Песков
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