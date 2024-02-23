Орбан подтвердил планы парламента ратифицировать протокол о присоединении Швеции к НАТО

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заверил шведского коллегу Ульфа Кристерссона в том, что венгерские парламентарии утвердят протокол о вступлении Швеции в НАТО.

Слова венгерского премьера приводит агентство ЭФЭ.

Утверждение венгерскими депутатами протокола о вступлении Швеции в НАТО снимет последнее препятствие перед расширением альянса.

Кроме того, собеседники договорились, что Швеция в рамках заключенного соглашения о безопасности поставит Венгрии четыре истребителя Gripen.